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24 января, 10:13
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Театр кукол «Джангар» - участник "Больших гастролей"

Театр кукол «Джангар» - участник "Больших гастролей"

Кроме наших соотечественников в этих мероприятиях принимают участие 273 театра и 65 творческих коллективов страны. Артисты посетят города России, Абхазию, Армению и Казахстан. Гастроли дают возможность театральным коллективам страны совершенствовать сценический опыт, выезжая в отдаленные регионы и культурные центры с богатой историей.

Зрители познакомятся с лучшими постановками российских и зарубежных театров, концертными программами выдающихся коллективов.

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