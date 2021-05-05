В этом году ГТРК «Калмыкия» отмечает 55-летие

Рассказы о тех, кто стоял у истоков и внес свой вклад в развитие местного вещания – в поле внимания корреспондентов Вестей. Сегодня героиня нашего сюжета - Эдуара Дорофеева, она пришла в художественный цех телевидения в 70 годы. Личность незаурядная, и в свои 79 она продолжает заниматься любимым делом. Рассказывает Герел Кикеева.

А ведь она права. Из коллекции ее картин можно будет организовать отдельную выставку. По словам Эдуары Прокофьевны, она вернулась к своему увлечению несколько лет назад. В каждой из этих картин ее частичка. 79-летняя Дорофеева уже редко расстается с кистью и красками. «Как бы странно это не звучало, - продолжает собеседница, - на творчество вдохновляет прошлое, с которым связано многое, прежде всего, годы студенчества». В свое время она окончила художественное училище, затем поступила в институт в Хабаровске, но после второго курса – ушла по семейным обстоятельствам. Вернувшись в родные Пенаты – в Якутск, устроилась в школе учителем рисования и черчения. Это незабываемое время молодости и находит отражение в ее картинах.

Ее малая родина – Якутск. Потому и не удивительно, что в ее картинах превалирует пейзажи Севера. А еще – Эдуара Прокофьевна часто обращается к натюрморту.

Вдохновляют ее также полюбившиеся произведения – проза или поэма, не важно. К примеру, когда впервые услышала песню Яна Френкеля и Расула Гамзатова, возник образ, который она тут же запечатлела на картине. «Журавли» теперь и в творчестве Дорофеевой. Но это уже относится к более позднему периоду, когда Эдуара с мужем переехали в Элисту, в город, с которым связаны все дальнейшие перемены в ее жизни. Рождение дочери, ступени ее роста. Галина, как и мама, занялась любимым делом. Она музыкант: преподает и играет в оркестре. А Эдуара Прокофьевна – устроилась художником – оформителем на калмыцком телевидении. С теплотой вспоминает своих коллег – Аю Нармаеву и Людмилу Джимбинову, а также режиссеров, с которыми работала в тесной связке.

Телевидение – коллективный труд, а потому без художника, сотрудников постановочного цеха невозможно было воплотить ни один сценарий. Разрабатывались эскизы, чертежи декораций, мебели, подбирали реквизиты.

По словам Эдуары Дорофеевой, это было удивительное время. Почти 15 лет находиться в атмосфере созидания. Ушла – по состоянию здоровья. Но запал творческого вдохновения сохранила. И жестом указывает на свои живописные полотна.