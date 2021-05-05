  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 мая, 18:07
Новости

Сегодня офицеры регионального управления Росгвардии провели военно-патриотические мероприятия для студентов-первокурсников Педагогического колледжа

На территории управления сотрудники рассказали учащимся о деятельности и структуре Федеральной службы войск национальной гвардии, основных требованиях и условиях труда, а также о возможности прохождения производственной практики и стажировки в рядах Росгвардии. Кинологи силового ведомства вместе со своими четвероногими напарниками провели показательный урок для ребят.

Как отмечает начальник группы военно-политической работы, полковник Андрей Медведев – это возможность для потенциальных защитников родины увидеть работу росгвардейцев изнутри. Студентам продемонстрировали как надевать бронежилет, устройство автомата Калашникова. Стоит отметить, что такие сборы уже стали традиционными. Завтра показательные мероприятия проведут и для студентов Калмыцкого государственного университета.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия