В этом году 80-летие со дня трагического события - Депортации калмыцкого народа

В преддверии этой даты Республикой Калмыкия организован «Поезд Памяти» по маршруту: Элиста- Волгоград – Тюмень – Омск – Новосибирск – Барнаул – Томск – Красноярск – Элиста.

Отметим, в столичной администрации создана комиссия по определению участников историко-просветительского проекта «Поезд Памяти». Все желающие участвовать в проекте должны до 5 октября 2023 года (последний день приема 4 октября 2023 года) подать заявление в Администрацию города Элисты.