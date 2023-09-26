29 сентября, 09:53
В этом году 80-летие со дня трагического события - Депортации калмыцкого народа
Читайте наши новости в Одноклассниках!
В преддверии этой даты Республикой Калмыкия организован «Поезд Памяти» по маршруту: Элиста- Волгоград – Тюмень – Омск – Новосибирск – Барнаул – Томск – Красноярск – Элиста.
Отметим, в столичной администрации создана комиссия по определению участников историко-просветительского проекта «Поезд Памяти». Все желающие участвовать в проекте должны до 5 октября 2023 года (последний день приема 4 октября 2023 года) подать заявление в Администрацию города Элисты.