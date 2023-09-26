На базе Башантинского колледжа пройдет республиканская спартакиада педагогов «Уралан»

В ней примут участие 200 работников организаций среднего и профессионального образования Калмыкии. Программа соревнований включает в себя 10 испытаний в личном и командном зачетах. Среди них: бег на 400 и 1000 метров, турниры по шахматам, шашкам, нардам, стрельба из лука, настольный теннис. А также командные игры – волейбол, эстафета и перетягивание каната.

Цель спартакиады - укрепление командного духа, привлечение педагогов к систематическим занятиям спортом.