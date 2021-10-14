14 ноября, 10:24
Сегодня в интернете выйдет пятый выпуск YouTube-канала Джангрин Ачнр
Подписывайтесь на нас в Facebook!
На канале ведущие программы рассказывают сверстникам об устном народном творчестве и объясняют, как быстро и просто освоить родную речь, как стать лидером.
И сегодня своим личным с интернет-зрителями поделится Ольга Бадма-Халгаева, депутат Народного Хурала Калмыкии. А также обсудит с ведущими Катей Шахниной и Мерданом Хамраевым национальные виды спорта и религию.
Начало трансляции в 14.00 на YouTube-канале "Джангрин Ачнр": https://youtube.com/channel/UCoEVVcYt4tE9IaoVklCgFEg