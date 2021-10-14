Прими участие в самом масштабном вокальном шоу страны «Ну-ка все вместе!»

Телеканал "Россия" объявляет кастинг в новый сезон популярного шоу, в котором исполнителей оценивают сразу сто членов жюри.

Для того чтобы стать участником и заявить о себе на всю страну, нужно заполнить анкету на странице проекта на платформе смотрим.ру, дополнить её рассказом о себе и записями трёх своих композиций в любом жанре.

Принять участие могут как сольные исполнители, так и коллективы, и даже семьи.