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14 ноября, 10:41
НовостиКультура

Прими участие в самом масштабном вокальном шоу страны «Ну-ка все вместе!»

Прими участие в самом масштабном вокальном шоу страны «Ну-ка все вместе!»

Телеканал "Россия" объявляет кастинг в новый сезон популярного шоу, в котором исполнителей оценивают сразу сто членов жюри.

Для того чтобы стать участником и заявить о себе на всю страну, нужно заполнить анкету на странице проекта на платформе смотрим.ру, дополнить её рассказом о себе и записями трёх своих композиций в любом жанре.

Принять участие могут как сольные исполнители, так и коллективы, и даже семьи.

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