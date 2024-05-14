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16 мая, 09:26
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В эти минуты в поселке Молодежный идет открытие парты героя выпускника школы Мирхата Уразалиева

В эти минуты в поселке Молодежный идет открытие парты героя выпускника школы Мирхата Уразалиева

В мероприятии принимают участие его родственники, педагоги и родные. Гвардии младший сержант окончил Калмыцкий госуниверситет. Отслужил в Казачьем военно-штурмовом полку. Много лет работал учителем физической культуры.

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В прошлом году был мобилизован на СВО. За мужество, доблесть и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания, Указом Президента Эрдни награждён Орденом Мужества посмертно.

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