В эти минуты в поселке Молодежный идет открытие парты героя выпускника школы Мирхата Уразалиева

В мероприятии принимают участие его родственники, педагоги и родные. Гвардии младший сержант окончил Калмыцкий госуниверситет. Отслужил в Казачьем военно-штурмовом полку. Много лет работал учителем физической культуры.

В прошлом году был мобилизован на СВО. За мужество, доблесть и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания, Указом Президента Эрдни награждён Орденом Мужества посмертно.