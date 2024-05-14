Министр внутренних дел по Республике Калмыкия Дмитрий Григорьев провел оперативное совещание с заместителями, руководителями служб и подразделений ведомства

На совещании обсудили оперативную обстановку в республике, рассмотрели вопросы организации работы подразделений, подвели предварительные итоги и наметили планы на предстоящий период.

Руководители подразделений доложили министру о результатах оперативно-служебной деятельности по своим направлениям, в том числе по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в регионе, организации и проведению профилактических мероприятий.

В ходе совещания глава республиканского ведомства Дмитрий Григорьев отметил, что каждому из руководителей необходимо тщательно проанализировать состояние дел в подчинённых подразделениях и реализовать комплекс неотложных мероприятий по повышению эффективности работы.

Он отметил, что любой гражданин, обратившийся в ОВД, делает выводы о работе полиции, исходя из конкретного результата, раскрыто ли преступление, в связи с чем необходимо обратить внимание на последовательное принятие мер, направленных на повышение эффективности рабочих процессов, начиная с грамотных действий членов следственно-оперативных групп на месте происшествия, заканчивая его направлением в суд. На каждом этапе необходимо обеспечить должный контроль, своевременно вносить коррективы в организацию деятельности подчинённых, задействовать возможности всех профильных подразделений.

Главой ведомства поставлены приоритетные задачи: повышение уровня раскрываемости преступлений, совершенствование деятельности органов следствия и дознания, профилактика противоправных деяний среди несовершеннолетних, декриминализация экономики, борьба с коррупцией, защита бюджетных средств, противодействие экстремизму и незаконному обороту наркотиков, контроль за миграционными процессами, безопасность дорожного движения.

Особое внимание всех подразделений ведомства министр акцентировал на профилактику дистанционного мошенничества.

Видео: МВД Калмыкии