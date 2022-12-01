11 февраля, 11:29
В эти минуты в Калмыкии проходит первенство ЮФО по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет
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Турнир будет проходить в Элисте на протяжении двух дней. Анжела Андреева, президент Федерации тхэквондо республики, рассказала, что в соревнованиях приняло участие около 180 спортсменов из семи регионов округа. Сборную Калмыкии представляют 22 спортсмена. В их числе – кандидат в мастера спорта России, бронзовая призерка первенства страны Даяна Бадмаева. Она входит в сборную России по тхэквондо.