В эти минуты в Калмыкии проходит первенство ЮФО по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет

Турнир будет проходить в Элисте на протяжении двух дней. Анжела Андреева, президент Федерации тхэквондо республики, рассказала, что в соревнованиях приняло участие около 180 спортсменов из семи регионов округа. Сборную Калмыкии представляют 22 спортсмена. В их числе – кандидат в мастера спорта России, бронзовая призерка первенства страны Даяна Бадмаева. Она входит в сборную России по тхэквондо.