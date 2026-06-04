В эти минуты на Аллее Героев в Элисте проходит траурный митинг, посвящённый памяти Героя России, заместителя командира батальона, старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева.

О гибели Нарана Алексеевича накануне сообщил глава республики Бату Хасиков. Он был настоящим воином, офицером с большой буквы, примером мужества и верности присяге. С первых дней находился на передовой. За его плечами – Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции. Участники траурного митинга – представители общественности, молодёжных организаций, ветераны СВО – возложили цветы к барельефу Героя. Присутствующие почтили память Нарана Очир-Горяева минутой молчания.

Герой России Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

В прошлом году Владимир Путин пригласил Нарана Очир-Горяева на "Прямую линию", в ходе которой военнослужащий поделился подробностями операции по освобождению Северска в ДНР.