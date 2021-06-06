В эти дни в Калмыкии проходит Республиканский месячник молодёжи «Открывая возможности»

Он продлится до 12 июля. За этот период Центр молодёжи будет рассказывать о деятельности калмыцких детских организаций, которыми руководят активные молодые люди.

Также, с 1 июля в регионе проходит акция «Марафон добрых дел». Принять участие может каждый, и сделать это легко: нужно просто совершить добрый поступок, запечатлеть это на фото или видео и опубликовать с хэштэгом «Марафон добрых дел». Уже есть те, кто присоединился к акции. Ребятам из волонтёрского движения #Мывместе поступила заявка с просьбой о помощи в покупке продуктов, которую они незамедлительно выполнили. Не упускайте возможность сделать доброе дело – оно возвратится к вам бумерангом.