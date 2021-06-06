Число заразившихся коронавирусом в Калмыкии растет

За сутки выявлены 78 новых случаев. Примерно такие же показатели регистрировались прошлой осенью. Также за сутки 19 человек выздоровели. Оперштаб сообщает еще о двух летальных исходах. Всего их на сегодня 415. В госпиталях лечатся 354 жителя Калмыкии. В тяжелом состоянии 15 пациентов, шестеро - на аппарате ИВЛ. За весь период пандемии, инфицированы свыше 21 тысячи 800 человек. 95 процентов из них побороли недуг.