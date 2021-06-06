2 июля, 14:28
 36 °C
87,07
73,62
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 июля, 09:25
НовостиCOVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Калмыкии растет

Число заразившихся коронавирусом в Калмыкии растет

 

За сутки выявлены 78 новых случаев. Примерно такие же показатели регистрировались прошлой осенью. Также за сутки 19 человек выздоровели. Оперштаб сообщает еще о двух летальных исходах. Всего их на сегодня 415. В госпиталях лечатся 354 жителя Калмыкии. В тяжелом состоянии 15 пациентов, шестеро - на аппарате ИВЛ. За весь период пандемии, инфицированы свыше 21 тысячи 800 человек. 95 процентов из них побороли недуг.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия