15 февраля, 11:52
 -1 °C
97,81
91,43
  • BANNER
  • bannerok
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 февраля, 08:47
Новости

В эти дни представители министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии принимают участие в конференции по сохранению мигрирующих видов диких животных в Узбекистане.

В эти дни представители министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии принимают участие в конференции по сохранению мигрирующих видов диких животных в Узбекистане.
И это продолжение большой работы по созданию в регионе центра разведения дрофы-красотки. Делегация степного края посетила Эмиратский Центр по разведению и сохранению птиц, расположенного в Бухарской области Узбекистана. В ходе встречи со специалистами, обсудили вопросы второго этапа экспериментального выпуска в калмыцкую степь молодых дроф, разведенных в искусственно созданной среде обитания.
 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия