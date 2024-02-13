В эти дни представители министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии принимают участие в конференции по сохранению мигрирующих видов диких животных в Узбекистане.

И это продолжение большой работы по созданию в регионе центра разведения дрофы-красотки. Делегация степного края посетила Эмиратский Центр по разведению и сохранению птиц, расположенного в Бухарской области Узбекистана. В ходе встречи со специалистами, обсудили вопросы второго этапа экспериментального выпуска в калмыцкую степь молодых дроф, разведенных в искусственно созданной среде обитания.