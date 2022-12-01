В Элистинском доме-интернате для престарелых обеспечена безбарьерная среда для маломобильных граждан

В рамках госпрограммы «Доступная среда» в социальном учреждении произвели оснащение специальным оборудованием, отремонтировали ванные комнаты, установили новые пандусы и поручни.



На реализацию было выделено полтора миллиона рублей. «Теперь здесь удобная организация окружающего пространства и достойные бытовые условия для маломобильных граждан.



Снятие барьеров позволило обеспечить свободный доступ к общению с окружающими, сохранить социальную активность и способности к развитию личности» - отметила профильный министр Марина Ользятиева.



Сейчас в Элистинском доме-интернате проживает 156 человек, среди них более 30 инвалидов-колясочников.