13 января, 11:28
В Элистинском доме-интернате для престарелых обеспечена безбарьерная среда для маломобильных граждан
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В рамках госпрограммы «Доступная среда» в социальном учреждении произвели оснащение специальным оборудованием, отремонтировали ванные комнаты, установили новые пандусы и поручни.
В рамках госпрограммы «Доступная среда» в социальном учреждении произвели оснащение специальным оборудованием, отремонтировали ванные комнаты, установили новые пандусы и поручни.
На реализацию было выделено полтора миллиона рублей. «Теперь здесь удобная организация окружающего пространства и достойные бытовые условия для маломобильных граждан.
Снятие барьеров позволило обеспечить свободный доступ к общению с окружающими, сохранить социальную активность и способности к развитию личности» - отметила профильный министр Марина Ользятиева.
Сейчас в Элистинском доме-интернате проживает 156 человек, среди них более 30 инвалидов-колясочников.