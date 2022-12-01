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13 января, 11:28
Новости

В Элистинском доме-интернате для престарелых обеспечена безбарьерная среда для маломобильных граждан

В Элистинском доме-интернате для престарелых обеспечена безбарьерная среда для маломобильных граждан

В рамках госпрограммы «Доступная среда» в социальном учреждении произвели оснащение специальным оборудованием, отремонтировали ванные комнаты, установили новые пандусы и поручни.

На реализацию было выделено полтора миллиона рублей. «Теперь здесь удобная организация окружающего пространства и достойные бытовые условия для маломобильных граждан.

Снятие барьеров позволило обеспечить свободный доступ к общению с окружающими, сохранить социальную активность и способности к развитию личности» - отметила профильный министр Марина Ользятиева.

Сейчас в Элистинском доме-интернате проживает 156 человек, среди них более 30 инвалидов-колясочников.

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