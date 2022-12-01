Он посвящен драматическим событиям 1943-го года. Проект реализован творческой молодежью Национального драматического театра имени Басангова.
Постановка в рамках проекта «Горькие вехи», направлена на повышение интереса современной молодежи к изучению исторического прошлого своего народа, воспитания чувства уважения и ответственности перед памятью предков.
Фото: rzd.ru
13 января, 11:44
Сегодня на одной из главных театральных сцен республики состоится показ спектакля «Поезд Памяти»
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