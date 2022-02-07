В Элистинской многопрофильной гимназии прошел урок, посвященный творчеству Давида Кугультинова

Прошлое, хранящееся в памяти, - это часть настоящего. В эти дни, когда в республике идет подготовка к празднованию столетнего юбилея Народного поэта Калмыкии, мы еще раз убедились в этом.

Литературная гостиная – это сочетание драматургии, литературной игры, живого общения и даже дискуссии. Главное, чтобы ее активными участниками были все присутствующие.

Для учащихся гуманитарного профиля Элистинской многопрофильной гимназии такой формат урока не нов. Но каждый раз, в зависимости от его темы и поставленной цели, подобные встречи превращаются в действо, когда присутствующие погружаются в материал, как говорят, «с головой». Готовятся здесь и к мероприятиям, посвященным творчеству Давида Кугультинова, чей юбилей широко отметят в республике – 13 марта.

Встреча получилась необычная. Учащимся представилась возможность живого общения с героем. Как такое возможно? В образе любимого поэта режиссер Алексей Сарангов.

В дружеских поэтических посланиях, в письмах и произведениях, а также в выступлениях самого Давида Кугультинова встает перед нами обаятельная личность поэта-гражданина, умеющего ценить дружбу, любить свой народ, быть преданным Родине. Он был человеком, жизнь и судьба которого стали светлым знаком своего времени.

В истории культуры многонациональной России, в ряду ее великих творцов имеются художники, имена которых овеяны особой любовью и славой. Таким, по праву, является Давид Никитич Кугультинов, выдающийся поэт, яркий публицист и общественный деятель, великий сын калмыцкого народа.