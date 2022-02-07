Стала известна программа мероприятий, посвященных 100-летию Давида Кугультинова

Сегодня на брифинге её озвучила министр культуры и туризма Саглара Тюрбеева.

Так, 12 марта, в родном поселке поэта – Эсто-Алтае Яшалтинского района пройдет торжественное собрание с участием членов Союза писателей России и Калмыкии. Там же состоится открытие бюста.

А 13 марта, в День рождения мэтра, памятник откроют и в Элисте. Автор скульптуры - известный советский и российский ваятель, Народный художник России Салават Щербаков.