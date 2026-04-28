️Уголовное дело в отношении бывшего работника газоснабжающей организации и его пособника, похитивших денежные средства предпринимателей, направлено в суд.

Установлено, что в период с апреля 2024 года по январь 2025 года работник газовой службы при пособничестве жителя Элисты под предлогом фиктивного оказания услуг строительного контроля заключил с 17 предпринимателями договоры. Злоумышленники похитили более 140 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки после обращения предпринимателей на личном приёме. В ходе расследования ущерб возмещён в полном объёме. Дело направлено в Элистинский городской суд. Максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы.