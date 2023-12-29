В Элисте участнику СВО вручили «Умную трость»

Устройство ветерану боевых действий Евгению Хартылову передали в филиале госфонда «Защитники Отечества». В ходе специальной военной операции мужчина получил два ранения, одно из которых связано с нарушением зрения. С проблемой он обратился в филиал государственного фонда.

Высокотехнологичный электронный прибор оснащен искусственным интеллектом. Благодаря тактильной виброотдаче и голосовым оповещениям он помогает владельцу распознавать лица прохожих, предупреждает о препятствиях, дает возможность ориентироваться на улице. Евгений Хартылов стал первым жителем Калмыкии, который получил такое устройство от фонда «Защитники Отечества».