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26 января, 09:25
НовостиБлаготворительностьОбщество

В Элисте участнику СВО вручили «Умную трость»

Устройство ветерану боевых действий Евгению Хартылову передали в филиале госфонда «Защитники Отечества». В ходе специальной военной операции мужчина получил два ранения, одно из которых связано с нарушением зрения. С проблемой он обратился в филиал государственного фонда.

Высокотехнологичный электронный прибор оснащен искусственным интеллектом. Благодаря тактильной виброотдаче и голосовым оповещениям он помогает владельцу распознавать лица прохожих, предупреждает о препятствиях, дает возможность ориентироваться на улице. Евгений Хартылов стал первым жителем Калмыкии, который получил такое устройство от фонда «Защитники Отечества».

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