Сегодня коллектив Государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан» активно репетирует

Уже в субботу артисты примут участие в юбилейном вечере одного из ярких представителей калмыцкой профессиональной культуры, заслуженного артиста России Валерия Эрдниева. При его участии формировался репертуар ансамбля, создавались новые танцевальные номера и концертные программы.

Наша творческая группа решила провести с ним только один день и показать его в самых обычных буднях.

А передачу эту о заслуженном артисте РФ Валерии Эрдниеве смотрите завтра в программе «Местное время. Суббота»