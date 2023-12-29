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26 января, 10:59
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Сегодня коллектив Государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан» активно репетирует

Сегодня коллектив Государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан» активно репетирует

Уже в субботу артисты примут участие в юбилейном вечере одного из ярких представителей калмыцкой профессиональной культуры, заслуженного артиста России Валерия Эрдниева. При его участии формировался репертуар ансамбля, создавались новые танцевальные номера и концертные программы.

Наша творческая группа решила провести с ним только один день и показать его в самых обычных буднях.

А передачу эту о заслуженном артисте РФ Валерии Эрдниеве смотрите завтра в программе «Местное время. Суббота»

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