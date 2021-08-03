В Элисте состоялся региональный Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс-2021»

Цель мероприятия – развитие у людей с ограниченными возможностями здоровья эффективной профессиональной мотивации, а также содействие их трудоустройству.

В этом году в Калмыкии конкурс проводился по 10 компетенциям на семи разных площадках. Всего в Чемпионате приняли участие 50 человек.

Как рассказала нам региональный координатор Галина Васькина, такое мероприятие вызывает неподдельный интерес у участников.