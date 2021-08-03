1 октября, 13:04
В Элисте состоялся региональный Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс-2021»
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Цель мероприятия – развитие у людей с ограниченными возможностями здоровья эффективной профессиональной мотивации, а также содействие их трудоустройству.
В этом году в Калмыкии конкурс проводился по 10 компетенциям на семи разных площадках. Всего в Чемпионате приняли участие 50 человек.
Как рассказала нам региональный координатор Галина Васькина, такое мероприятие вызывает неподдельный интерес у участников.