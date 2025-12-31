Пограничное управление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области напоминает, что с 20 января 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2025 г. № 257-ФЗ из перечня действительных документов для пересечения Государственной грани

Соответственно для выезда и въезда в Российскую Федерацию указанной категории граждан необходимо иметь действительный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации (заграничный паспорт), либо внутренний паспорт гражданина Российской Федерации для пересечения границы на российско-казахстанском участке.

В текущем квартале в пунктах пропуска на участке Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области выявлено девять нарушений правил пересечения Государственной границы Российской Федерации несовершеннолетними гражданами Российской Федерации. Наиболее типичными из них являлись: попытки выезда заграницу без родителей и нотариально заверенного согласия, а также российскими гражданами по свидетельству о рождении, достигшими 14 летнего возраста, сообщает Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области