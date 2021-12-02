В Элисте состоялось открытие Центра по развитию калмыцкого языка

Учреждение распахнуло свои двери после проведения ремонта. Центр располагается в здании «Элистинского политехнического колледжа». Гостями мероприятия стали Заместитель руководителя Администрации Главы Калмыкии Араш Манджиев, исполняющая обязанности Министра образования и науки Республики Калмыкия Булган Ангирова и старший администратор Центрального Хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» гелюнг Йотен-Лодой.

Новые, оборудованные помещения Центра, укрепление материально-технической базы, увеличения штата сотрудников будут способствовать сохранению и развитию калмыцкого языка и культуры, а видеостудия, открытая при Центре и уже начавшая свою работу, позволит активно использовать современные технологии и коммуникативные средства в деле популяризации родного языка и традиционной культуры калмыцкого народа.

В настоящее время при Центре функционируют три отдела: научно-методический, информационных технологий и по связям с общественностью. Работа сотрудников Центра направлена на реализацию Госпрограммы по возрождению и развитию калмыцкого языка и предметов этнокультурной направленности в образовательных учреждениях, а также для всех желающих, старокалмыцкой письменности и формированию аудио и видео архива, комплексному исследованию старописьменных памятников, сопровождению деятельности республиканской терминологической комиссии.