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30 декабря, 11:21
НовостиОбразование

Как поступить в ВУЗы России в 2022 году?

Как поступить в ВУЗы России в 2022 году?

Стали известны правила приема студентов. При поступлении будут приниматься результаты ЕГЭ с 2018 года. Документы можно подать дистанционно, очно и по почте.

Единый государственный экзамен в 2022 году пройдет в доковидном формате. Документы можно будет подать сразу в пять вузов. Количество направлений определяют учебные заведения. Зачисление пройдет в одну волну. Для поступления не нужна будет медицинская справка. Исключением среди специальностей являются "лечебное дело", "фармация", "педагогика и психология девиантного поведения" — чтобы поступить на них, нужно будет пройти медосмотр.

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