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11 марта, 12:44
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В Элисте состоялись Чемпионат и Первенство Республики по мотокроссу и квадрокроссу

В Элисте состоялись Чемпионат и Первенство Республики по мотокроссу и квадрокроссу

Мероприятие было посвящено 60-летию калмыцкого мотоспорта. Перед началом заездов состоялся небольшой концерт. В рамках состязаний звание сильнейшего оспаривали в 12-ти классах- по типу техники и по мощности. В соревнованиях приняли участие около 100 человек из разных регионов.

В классе «Мастер» 1 место завоевал Сергей Ефремов из г. Волжский, среди любителей – лучшим стал Давид Бараев из Элисты. Одним из самых зрелищных стал заезд на мотоциклах с коляской. 1 место досталось Вадиму Стругачеву и Роману Хореву из Подольска.

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