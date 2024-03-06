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11 марта, 11:43
Новости

Сегодня в образовательных учреждениях республики ведется активная подготовка к региональному этапу всероссийского чемпионата по профмастерству “Профессионалы”

Сегодня в образовательных учреждениях республики ведется активная подготовка к региональному этапу всероссийского чемпионата по профмастерству “Профессионалы”

В нем примут участие и калмыцкие студенты. На базе мастерских, под руководством опытных наставников, они отрабатывают технологию выполнения операций, которые входят в конкурсные задания.

Чемпионат призван содействовать оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

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