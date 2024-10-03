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5 октября, 15:32
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В Элисте состоится 10-й межрегиональный молодежный образовательный форум «Уралан».

В Элисте состоится 10-й межрегиональный молодежный образовательный форум «Уралан».

Мероприятие пройдет с 23 по 25 октября, в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

Форум соберёт волонтеров, студентов, представителей медиа и пресс-центров, некоммерческих организаций, специалистов по делам молодежи, а также образовательных учреждений из ближайших регионов и станет площадкой для диалога и сотрудничества молодежи.

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