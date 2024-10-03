В Элисте откроется международный центр по изучению буддизма.

Он заработает на следующий год, когда Калмыкия примет участников lll Международного буддийского форума, сообщил газете "Ведомости. Страна" представитель пресс-службы КГУ.

Эта платформа создается на базе опорного университета республики. Она обеспечит экспертное лидерство страны в области востоковедения и будет способствовать сетевому сотрудничеству между вузами, научными институтами России и зарубежья, считают в КалмГУ.

Участники форума получат доступ к набору сервисов по формированию своих образовательных программ и созданию временных научных коллективов. - Центр по изучению буддизма станет одной из опор международного диалога,- сказал ректор КГУ российской газете " Ведомости. Страна".