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28 октября, 15:07
НовостиОбщество

В Элисте сегодня состоялось заседание Российско-монгольской комиссии по предупреждению ЧС

В Элисте сегодня состоялось заседание Российско-монгольской комиссии по предупреждению ЧС

В ней приняли участие заместитель главы МЧС России Илья Денисов и руководитель Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии Гомбожав Ариунбуян. Напомним, 5 ноября –две страны отметят 100-летие дипломатических отношений. Но главная тема сейчас – COVID-19 и методы борьбы с ним. Подробности в материале Зои Бармагнановой.

В вековой юбилей дипломатических отношений между Россией и Монголией - Калмыкия стала центром притяжения.  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также укрепление международного сотрудничества. Это одна из главных целей нынешней встречи. А еще -  обмен информацией между спасательными ведомствами и расширение межрегиональных и приграничных связей.

Все это - на повестке дня уже18 по счету заседания совместной российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Тяжелая ситуация в регионах складывается с COVID -19. Потому, борьба с ним - стала одной из главных тем обсуждения.

Как отметил заместитель Главы МЧС России Илья Денисов на сегодняшний день вакцинацию прошли более 60 процентов личного состава. В региональном ведомстве – почти 90 процентов.

Напомним, с 1 декабря в Калмыкии для посещения общественных мест необходимо наличие QR-кода. Глава республики Бату Хасиков, призвал всех сделать прививку. Только так совместными усилиями окончательно можно победить вирус.

Коронавирус границ не имеет. Так, в Монголии вакцинировано почти все взрослое население. Это свыше двух миллионов человек. Но ежедневные заражения продолжаются, сообщил руководитель государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии Гомбожав Ариунбуян. Речь шла и о сотрудничестве ведомств. Сегодня необходимо усовершенствовать взаимодействие и продолжить обмен опытом двух стран.  Так, монгольские коллеги проявили особый интерес к комплексной системе предупреждения и борьбе с ЧС.

Монгольская делегация ознакомилась и с организацией работы дежурной смены. Гости смогли увидеть и показательные пожарно-тактические учения, которые развернулись на территории этнокультурной гимназии. За приемами и способами спасения людей с верхних этажей наблюдал и заместитель руководителя Главы МЧС России Илья Денисов. Он высоко оценил подготовку сотрудников регионального ведомства.

Что касается встречи двух делегаций, то итогом стало утверждение плана совместных мероприятий на следующие два года.

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