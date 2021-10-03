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28 октября, 16:00
НовостиПроисшествия

Обвиняемые в действиях, повлекших аварию в Яшкульском районе, взяты под стражу

Обвиняемые в действиях, повлекших аварию в Яшкульском районе, взяты под стражу

Яшкульским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу индивидуальному предпринимателю из Дагестана и владельцу автобуса.

Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой гибель людей. Речь идет о пассажирском транспорте, следовавшем из Махачкалы в Санкт-Петербург. На 246-м километре дороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" он попал в ДТП. 6 человек погибли.

Ранее следователи установили, автобус 1988 года выпуска был зарегистрирован на другое лицо, отсутствовала лицензия из-за истечения срока действия договора, водитель не проходил медосмотр, а ремни безопасности оказались неприспособленные для использования.

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