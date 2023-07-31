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31 июля, 07:50
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В Элисте прошел XV региональный этап международного фестиваля по футболу «Большие звезды светят малым»

В Элисте прошел XV региональный этап международного фестиваля по футболу «Большие звезды светят малым»

Соревнования проходили 28-29 июля на резервном поле стадиона Уралан. Между 6 командами мальчиков 2014 г.р. в формате 7х7 было разыграно первенство по круговой системе. Матчи получились интересными и богатыми на голы.

Как сообщает Федерация футбола Калмыкии призовые места заняли: 🥇ДФЦ "Уралан" 🥈ШФ "Лео" 🥉РСШОР "Уралан"

А также учреждены специальные призы в различных номинациях, и были награждены игроки в номинации "Юная звезда".

Фото: Федерация футбола Калмыкии

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