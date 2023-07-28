Сегодня в Калмыкии стартует неделя профилактики грудного вскармливания

Главная цель — проинформировать женщин о его пользе для здоровья ребенка. Грудное молоко имеет сотни компонентов в своем составе. Повторить его не может ни одна искусственная смесь. Именно женское грудное молоко является определяющим в первые годы жизни ребёнка и для его здоровья, и для его социальной адаптации в будущем, считают медики.

Всего же в Калмыкии в первом полугодии родились свыше тысячи малышей.