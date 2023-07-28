31 июля, 08:50
Сегодня в Калмыкии стартует неделя профилактики грудного вскармливания
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Главная цель — проинформировать женщин о его пользе для здоровья ребенка. Грудное молоко имеет сотни компонентов в своем составе. Повторить его не может ни одна искусственная смесь. Именно женское грудное молоко является определяющим в первые годы жизни ребёнка и для его здоровья, и для его социальной адаптации в будущем, считают медики.
Всего же в Калмыкии в первом полугодии родились свыше тысячи малышей.