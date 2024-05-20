В Элисте проходит конференция Южно – Российской парламентской Ассоциации

12 делегаций встретились для того, чтобы обсудить обращения и инициативы по совершенствованию системы образования, жилищного, трудового, природоохранного и земельного законодательства. На базе КалмГУ прошли заседания комитетов ЮРПА.

Рассмотрели вопросы по бюджету, налогам и собственности, под председательством главы комитета Волгоградской областной Думы по бюджетной и налоговой политике Михаила Струка. Были внесены предложения, касающиеся увеличения ежегодных объемов финансирования из федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Кроме того, был рассмотрен вопрос совершенствования федерального законодательства в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части увеличения лимита годового объема закупок при заключении контракта с поставщиком.

Также сегодня Депутаты заксобраний южных регионов с экскурсией посетили Центр военно – спортивной подготовки «Воин». Им продемонстрировали тематическую выставку.

Герои России Эдуард Цеев и Евгений Шендрик отметили, что центр обладает компетенциями, которые позволяют на высоком профессиональном уровне проводить большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

По итогам сегодняшнего дня предложения парламентариев будут направлены на рассмотрение в ГосДуму и Председателю Правительства страны.

Подробнее расскажем в вечернем выпуске.