Президент провел встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым

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В фокусе внимания – экономические показатели, инструменты развития промышленности и сельского хозяйства в республике, а также вопросы здравоохранения.

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"У вас очередные выборы – в целом тенденции хорошие, они очевидны. Так, что успехов Вам желаю, сказал Владимир Путин"

Хасиков: Калмыкия попала в топ-10 по приросту туристического потока. Развитие внутреннего туризма в РФ является ключевым фактором этого.

"Мы наблюдаем большой интерес к нашей республике", - отметил он.

Владимир Путин отметил, что рост валового внутреннего продукта в республике составил 38%.