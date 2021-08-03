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1 октября, 14:35
НовостиБизнесЭкономика

В Элисте продолжается II Калмыцкий экономический форум

В Элисте продолжается II Калмыцкий экономический форум

 Совместно с представителями органов власти участники обсудят перспективы развития внешнеэкономической деятельности Калмыкии.

А также меры господдержки для инвестпроектов, предусмотренные индивидуальной программой социально-экономического развития республики, реализацию Нацпроектов. Форум поспособствует повышению узнаваемости региона у инвесторов. Работа продолжается.

Какова программа на сегодня расскажет наш корреспондент Зоя Бармагнанова. Прямо сейчас она работает на форуме.

 

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