В Элисте продолжается II Калмыцкий экономический форум

Совместно с представителями органов власти участники обсудят перспективы развития внешнеэкономической деятельности Калмыкии.

А также меры господдержки для инвестпроектов, предусмотренные индивидуальной программой социально-экономического развития республики, реализацию Нацпроектов. Форум поспособствует повышению узнаваемости региона у инвесторов. Работа продолжается.

Какова программа на сегодня расскажет наш корреспондент Зоя Бармагнанова. Прямо сейчас она работает на форуме.