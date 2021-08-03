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1 октября, 14:44
НовостиГосударство

Сегодня в России День Сухопутных войск

Сегодня в России День Сухопутных войск

Военнослужащих и ветеранов поздравил Глава Калмыкии.

"Это старейший и самый многочисленный по боевому составу вид Вооруженных Сил России- отметил Бату Хасиков. В историю страны вписаны имена многих уроженцев нашего калмыцкого народа-воина, которые внесли огромный вклад в Великую Победу, героически защищая мирные просторы государства. И сегодня сухопутные войска стоят на страже национальных интересов страны" - говорится в поздравлении.    

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