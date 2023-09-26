В Элисте продолжает работу семинар-совещание, посвященный важной и актуальной для аграриев теме «Воспроизводство стада - основа успешного развития овцеводства»

Его организаторы: Департамент животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России и Правительство Калмыкии. Мероприятие проходит на базе КалмГУ с участием руководителей и специалистов племенных хозяйств Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов, ученых, представителей фирм, участвующих в обеспечении воспроизводства овец.

Участники посетили выставку племенного поголовья и Региональный научно-производственный центр по воспроизводству сельхозживотных и поделились опытом. Как отметил ректор КалмГУ Бадма Салаев, успешное ведение сельхозпроизводства в республике – это результат тесного сотрудничества производственных коллективов, Правительства и опорного ВУЗа.

По мнению Академика РАН, Президента Национального союза овцеводов именно плодотворное сотрудничество сторон способствует развитию животноводства в Калмыкии.