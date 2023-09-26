Сегодня в Элисте обсудили индекс административного давления в республике

В круглом столе приняли участие представители бизнес – сообщества, руководители контрольно-надзорных органов, прокуратуры, органов исполнительной власти. Снижение административной нагрузки при осуществлении предпринимательской деятельности - один из важных факторов развития бизнеса и формирования благоприятного, делового и инвестиционного климата в регионе.

И по результатам оценки этого показателя за прошлый год Калмыкия занимает 22 место в рейтинге регионов России, поднявшись на 11 позиций в сравнении с годом ранее.