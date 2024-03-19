В Элисте полицейские продолжают профилактический рейд в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В совместном мероприятии также участвуют члены комиссии по делам несовершеннолетних, представители волонтерских и молодежных движений. Сегодня в поле их внимания – торговые точки, реализующие табачные изделия. Главный акцент проверяющих - на выявлении фактов продажи данной продукции несовершеннолетним.

По словам старшего оперуполномоченного по особо важным делам МВД по Калмыкии Андрея Богзыкова, табачные изделия и никотиновые смеси могут создавать прямую угрозу здоровью и жизни детей и подростков, поскольку физическая и психическая зависимость от них очень сильна и избавиться крайне трудно.

Поэтому важно оградить подрастающее поколение от опасного вещества. К этому часу проверено несколько специализированных точек, по данным участников рейда, нарушения не выявлены.