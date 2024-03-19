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20 марта, 13:20
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Сегодня в Элисте ликвидатору последствий аварии на Чернобыльской АЭС Александру Егорову вручили государственный жилищный сертификат

Сегодня в Элисте ликвидатору последствий аварии на Чернобыльской АЭС Александру Егорову вручили государственный жилищный сертификат

На вручение он пришёл вместе с супругой и дочерью. Александр Гаврилович был в числе тех, кто, не жалея себя и свое здоровье, остановил угрозу распространения последствий ядерного взрыва по всей планете. Вспоминает, что его, как сварщика, вызвали в военкомат и направили в зону отчуждения.

Он ликвидировал последствия аварии и принял участие в постройке города Славутич, куда переехали работники Чернобыльской АЭС. По условиям жилищного сертификата Александр Егоров может приобрести жилье на территории Калмыкии.

Видео: Администрация города Элисты

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