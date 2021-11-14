В Элисте открылась первая детская школа эстрадного балета

Студия разместилась в новом здании, где предусмотрены все необходимые условия - залы для занятий гимнастикой и хореографией, классическими и народными танцами.

Эстрадный балет «Олимп» был основан Заслуженной артисткой Калмыкии Дианой Мукабеновой в 2015 году и размещался все это время в здании культурного центра «Родина». За это время коллектив неоднократно становился победителем и лауреатом конкурсов и фестивалей российского и международного уровней.

Теперь его участники смогут продолжить и дальше развивать навыки и умения художественной гимнастики и хореографии уже в профессионально оборудованной студии.