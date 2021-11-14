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16 декабря, 19:12
НовостиГосударство

Какие изменения произошли в законодательстве в 2021 году?

Какие изменения произошли в законодательстве в 2021 году?

Каждый новый год начинается с тех или иных нововведений в законодательстве, в том числе трудовом, и 2021 год не исключение. Изменения затронули режимы рабочего времени, в том числе и дистанционного, кадровое делопроизводство, труд иностранных работников, охрану труда, сдачу отчетности. 

Стоит отметить, что с 1 января 2022 увеличат минимальный размер оплаты труда. При этом ряд регионов устанавливает свой размер. В Калмыкии он составит – 13 890 рублей. Также одним из приоритетных направлений работы трудовой инспекции является ликвидация задолженности по заработной плате.

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