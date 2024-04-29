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3 мая, 10:36
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В Элисте открылась благотворительная выставка «Художники Калмыкии - СВОим»

В Элисте открылась благотворительная выставка «Художники Калмыкии - СВОим»

В экспозиции почти полсотни работ мастеров изобразительного искусства. Пейзаж, натюрморт, абстрактные композиции – произведения самых разных направлений и стилей.

Посетителям представиться возможность не только полюбоваться, но и приобрести понравившиеся картины.

Вырученные от продажи средства будут направлены в региональный штаб Комитета семей воинов Отечества для оказания гуманитарной помощи бойцам.

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