В Элисте открылась благотворительная выставка «Художники Калмыкии - СВОим»

В экспозиции почти полсотни работ мастеров изобразительного искусства. Пейзаж, натюрморт, абстрактные композиции – произведения самых разных направлений и стилей.

Посетителям представиться возможность не только полюбоваться, но и приобрести понравившиеся картины.

Вырученные от продажи средства будут направлены в региональный штаб Комитета семей воинов Отечества для оказания гуманитарной помощи бойцам.