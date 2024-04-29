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3 мая, 10:38
Новости

Президентская программа «Время героев» - в действии

Президентская программа «Время героев» - в действии

Ветераны СВО, пожелавшие пройти обучение, уже подают заявки в академию РАНХиГС. По данным руководства ВУЗа, программа рассчитана на дополнительные знания, навыки и компетенции в области управления и состоит из нескольких модулей.

Это государственное управление, финансы, экономика, социальная сфера и другие. Только в первый день марта число заявителей по всей стране превысило более 25 тысяч, в их числе и представители степного региона.

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