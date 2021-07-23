В Элисте бесплатно газифицируют почти 3,5 тысячи земельных участков

В основном, это участки, предоставленные льготной категории граждан.

Кроме того, специалистами были подготовлены адреса объектов капитального строительства, которые уже имеют разрешение на ввод жилья в эксплуатацию и по которым отсутствует снабжение голубым топливом.

Как было отмечено, данная работа проводится в рамках исполнения поручения Президента страны Владимира Путина по разрешению вопросов газификации субъектов страны.