11 августа, 20:33
В Элисте бесплатно газифицируют почти 3,5 тысячи земельных участков
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В основном, это участки, предоставленные льготной категории граждан.
Кроме того, специалистами были подготовлены адреса объектов капитального строительства, которые уже имеют разрешение на ввод жилья в эксплуатацию и по которым отсутствует снабжение голубым топливом.
Как было отмечено, данная работа проводится в рамках исполнения поручения Президента страны Владимира Путина по разрешению вопросов газификации субъектов страны.