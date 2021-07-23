В Кетченерах скоро появится новая водонапорная башня

Уже подготовлен котлован под фундамент. Старую, которая простояла боле 30 лет, демонтируют. Пока идут подготовительные работы, но сама конструкция уже доставлена в поселок. Подробности в материале Татьяны Шолоховой.

На сегодняшний день в поселке Кетченеры живут более 5 тысяч человек. Практически у каждого в доме есть водопровод, у кого-то собственные скважины во дворах. Обеспечивают населенный пункт сразу две водонапорные башни: расположенную в северной части не так давно заменили, теперь пришла очередь и южной.

Качеством живительной влаги жительница поселка Эльзята Сучинова гордится. Говорит, она полностью пригодна для питья. Как только завершится реконструкция объекта, перебои с водой уйдут в прошлое.

24-х метровая новая башня больше старой по объему на целых 100 кубических метров и выше почти в два раза. Для того, чтобы ее установить придется заливать новый фундамент. Состоящую из двух частей конструкцию доставили в поселок в несколько этапов. Уже здесь их скрепили сваркой. Через неделю нужно будет обработать шов с другой стороны. По словам подрядчика, внутренний слой башни покрыт специальным антикоррозийным составом, не влияющим на качество воды.

Чтобы поднять башню и поставить на фундамент требуется специальный кран, способный выдержать нагрузку в 50 тонн. Такую технику ждут из Волгограда. Сметная стоимость проекта 2 с половиной миллиона рублей. Средства выделены по программе «Развитие муниципального хозяйства Кетченеровского района» из республиканского бюджета, 10 процентов добавил местный бюджет. Завершить все монтажные работы должны уже к 1 сентября.