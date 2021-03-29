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15 апреля, 11:20
НовостиЭкология

В двух селах – Малые Дербеты и Тундутово установили экобоксы

В двух селах – Малые Дербеты и Тундутово установили экобоксы

Жители Малодербетовского района теперь смогут без вреда для окружающей среды утилизировать батарейки, энергосберегающие лампы и градусники. В двух селах – Малые Дербеты и Тундутово установили экобоксы. Ярко-оранжевые контейнеры ни с чем не перепутаешь. И у них есть особенность – отходы извлечь уже не получится. Это сделано для безопасности детей. Такие же – будут установлены и в других поселках. Приобрели их за счет местного бюджета.

 

 

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