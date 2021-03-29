Жители Малодербетовского района теперь смогут без вреда для окружающей среды утилизировать батарейки, энергосберегающие лампы и градусники. В двух селах – Малые Дербеты и Тундутово установили экобоксы. Ярко-оранжевые контейнеры ни с чем не перепутаешь. И у них есть особенность – отходы извлечь уже не получится. Это сделано для безопасности детей. Такие же – будут установлены и в других поселках. Приобрели их за счет местного бюджета.