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15 апреля, 12:24
НовостиМолодёжная политика

«Российская студенческая весна» - самое яркое и ожидаемое событие в мире учащихся стартует в Калмыкии

«Российская студенческая весна» - самое яркое и ожидаемое событие в мире учащихся стартует в Калмыкии

 Сегодня каждый может продемонстрировать свои таланты. Если вы поете, мечтаете играть на сцене или виртуозно владеете музыкальными инструментами – вас всегда ждут на площадках ежегодного смотра-конкурса. А вот победители и призеры регионального этапа получат шанс представлять республику на 19 Всероссийском фестивале. Есть к чему стремиться, к тому же это единственная в стране программа поддержки и развития самодеятельного студенческого творчества.

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