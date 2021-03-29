«Российская студенческая весна» - самое яркое и ожидаемое событие в мире учащихся стартует в Калмыкии

Сегодня каждый может продемонстрировать свои таланты. Если вы поете, мечтаете играть на сцене или виртуозно владеете музыкальными инструментами – вас всегда ждут на площадках ежегодного смотра-конкурса. А вот победители и призеры регионального этапа получат шанс представлять республику на 19 Всероссийском фестивале. Есть к чему стремиться, к тому же это единственная в стране программа поддержки и развития самодеятельного студенческого творчества.