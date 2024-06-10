В День России 20 участников Движения Первых Калмыкии получили свои первые паспорта

Главный документ ребятам передали на торжественной церемонии в рамках проекта «Мы граждане России!» на стадионе «Восточный» во время открытия V-й Республиканской Джангариады «Уралан, Баатрмуд!». Паспорта Первым вручили Глава Калмыкии Бату Хасиков и Председатель Народного Хурала (Парламента) Республики Артем Михайлов.

Движение Первых совместно с МВД по Калмыкии и МФЦ стараются делать это событие запоминающимся, воспитывающим чувство патриотизма, чтобы юные россияне с гордостью принимали честь быть гражданами великой страны. Их программа «Мы – граждане России!» превращает процедуру получения первого паспорта в нечто большее – настоящий праздник, символизирующий взросление. Такие события становятся для ребят символом духовно-нравственных ценностей, которые призван защищать каждый гражданин страны.

Ко всенародному празднику участники Движения запустили акцию «Окна России». Дети и взрослые оформляли их в своих квартирах, домах, первичных отделениях с помощью рисунков и изображений, посвященных Дню России.

А в рамках акции «Моя Россия» показали, насколько хорошо знают особенности страны. Участники Движения в детских лагерях проводили интеллектуально-познавательную интерактивную викторину. Вместе они отвечали на вопросы о культурных, политических, географических и других особенностях России.

Фото: Движение Первых | Республика Калмыкия